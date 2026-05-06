Deformare distorcere

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Deformare distorcere' è 'Storpiare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STORPIARE

Perché la soluzione è Storpiare? Il verbo storpiare si riferisce all’atto di deformare o distorcere qualcosa, modificandone l’aspetto naturale o originale. Questa azione può avvenire in modo fisico, alterando la forma di un oggetto, o figurato, cambiando il senso o la percezione di qualcosa. La parola implica un cambiamento che si discosta dalla condizione iniziale, spesso con una connotazione negativa. La capacità di storpiare si manifesta in vari contesti, lasciando un’impronta evidente sulla realtà o sulla comunicazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Deformare distorcere". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Deformare distorcere nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Storpiare

Se la definizione "Deformare distorcere" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Deformare distorcere" conferma che la soluzione 'Storpiare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Storpiare

S Savona T Torino O Otranto R Roma P Padova I Imola A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Deformare distorcere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Storpiare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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