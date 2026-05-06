Afflizione angustia

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Afflizione angustia' è 'Cruccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CRUCCIO

Perché la soluzione è Cruccio? Un cruccio è un sentimento di afflizione e angustia che si manifesta come una preoccupazione persistente o un rimorso profondo. Si tratta di un pensiero che tormenta la mente, spesso legato a errori passati o a timori riguardo al futuro, creando uno stato di disagio emotivo. Questo senso di sofferenza interiore può influenzare il nostro umore e le decisioni quotidiane, rendendo difficile trovare serenità. La presenza di un cruccio evidenzia un conflitto psicologico che richiede attenzione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Afflizione angustia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Afflizione angustia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cruccio

Quando la definizione "Afflizione angustia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Afflizione angustia" conferma che la soluzione 'Cruccio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cruccio

C Como R Roma U Udine C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Afflizione angustia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cruccio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un pensiero che rodeAfflizione, angustiaTristezza afflizioneGrave afflizioneAfflizione persistentePreoccupazione afflizione