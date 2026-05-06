Una protuberanza anatomica o botanica

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una protuberanza anatomica o botanica' è 'Papilla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPILLA

Perché la soluzione è Papilla? Una papilla è una protuberanza che si può trovare sia nell'anatomia umana che nel mondo botanico. Nell'organismo umano, le papille sono piccole sporgenze sulla lingua che contengono i recettori del gusto, permettendo di percepire diverse sensazioni. In ambito vegetale, le papille sono strutture che emergono sulla superficie di alcune piante, spesso per proteggere o assorbire nutrienti. La presenza di queste protuberanze evidenzia come la natura utilizzi strutture simili per funzioni diverse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una protuberanza anatomica o botanica". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Una protuberanza anatomica o botanica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Papilla

Quando la definizione "Una protuberanza anatomica o botanica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una protuberanza anatomica o botanica" conferma che la soluzione 'Papilla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Papilla

P Padova A Ancona P Padova I Imola L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una protuberanza anatomica o botanica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Papilla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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