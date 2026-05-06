Sorreggono i ceppi nel caminetto

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sorreggono i ceppi nel caminetto' è 'Alari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALARI

Perché la soluzione è Alari? Gli alari sono strutture di metallo o pietra collocate all’interno del caminetto, progettate per sorreggere i ceppi di legno durante la combustione. La loro funzione principale è quella di mantenere i legni sollevati, favorendo una migliore circolazione dell’aria e un’accensione più efficace del fuoco. Gli alari contribuiscono anche a distribuire uniformemente il calore e a facilitare la gestione della legna durante il cammino del fuoco. La loro presenza è essenziale per un funzionamento ottimale del camino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sorreggono i ceppi nel caminetto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Sorreggono i ceppi nel caminetto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alari

Quando la definizione "Sorreggono i ceppi nel caminetto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sorreggono i ceppi nel caminetto" conferma che la soluzione 'Alari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alari

A Ancona L Livorno A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sorreggono i ceppi nel caminetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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