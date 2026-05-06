È rimasta nella storia per una sconfitta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È rimasta nella storia per una sconfitta' è 'Waterloo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: WATERLOO

Perché la soluzione è Waterloo? Waterloo è il nome di una battaglia storica, nota per la sua importanza nel contesto delle guerre napoleoniche. Questo evento ha visto la sconfitta definitiva di Napoleone Bonaparte, segnando la fine del suo dominio in Europa. La battaglia si svolse nel 1815 in Belgio, e il suo esito influenzò profondamente il corso della storia europea. La parola Waterloo è diventata simbolo di una disfatta decisiva e irrimediabile. La memoria di questo episodio si tramanda attraverso i secoli come esempio di sconfitta memorabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È rimasta nella storia per una sconfitta". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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È rimasta nella storia per una sconfitta nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Waterloo

Quando la definizione "È rimasta nella storia per una sconfitta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È rimasta nella storia per una sconfitta" conferma che la soluzione 'Waterloo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Waterloo

W Washington A Ancona T Torino E Empoli R Roma L Livorno O Otranto O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È rimasta nella storia per una sconfitta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Waterloo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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