Un insieme di pacchetti di sigarette

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un insieme di pacchetti di sigarette' è 'Stecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STECCA

Perché la soluzione è Stecca? Una stecca è un insieme di pacchetti di sigarette uniti tra loro, solitamente contenenti venti sigarette ciascuno. Questo termine indica un contenitore compatto che permette di trasportare e conservare comodamente le sigarette, spesso utilizzato dai consumatori abituali. La stecca rappresenta un modo pratico di acquistare e gestire le sigarette, facilitando il consumo quotidiano e il riordino. La sua struttura compatta e il numero di sigarette contenute ne fanno un elemento comune nel mercato del tabacco.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un insieme di pacchetti di sigarette". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Un insieme di pacchetti di sigarette nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stecca

La definizione "Un insieme di pacchetti di sigarette" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un insieme di pacchetti di sigarette" conferma che la soluzione 'Stecca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stecca

S Savona T Torino E Empoli C Como C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un insieme di pacchetti di sigarette" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stecca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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