Un grande muscolo del torace

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un grande muscolo del torace' è 'Pettorale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PETTORALE

Perché la soluzione è Pettorale? Il muscolo pettorale è uno dei più grandi del torace e svolge un ruolo fondamentale nei movimenti delle braccia e delle spalle. La sua funzione principale consiste nel permettere la adduzione, la rotazione interna e l'ascensione delle braccia, contribuendo alle attività quotidiane e sportive. La sua posizione e la sua forma lo rendono facilmente riconoscibile e importante per l'estetica e la funzionalità del busto. La sua presenza è evidente nei soggetti con muscolatura sviluppata e ben definita.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un grande muscolo del torace". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un grande muscolo del torace nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pettorale

La definizione "Un grande muscolo del torace" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un grande muscolo del torace" conferma che la soluzione 'Pettorale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pettorale

P Padova E Empoli T Torino T Torino O Otranto R Roma A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un grande muscolo del torace" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pettorale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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