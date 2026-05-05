Graticci mobili

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Graticci mobili' è 'Transenne'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSENNE

Perché la soluzione è Transenne? Le transenne sono strutture di sicurezza utilizzate per delimitare aree, controllare il flusso di persone o veicoli e garantire l'ordine durante eventi pubblici o lavori in corso. Questi elementi mobili possono essere spostati facilmente e adattati alle esigenze del momento, offrendo flessibilità e praticità. Sono realizzate con materiali resistenti e leggere per facilitare il trasporto e l'installazione. La presenza di transenne assicura una gestione efficace degli spazi e la protezione di tutti i soggetti coinvolti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Graticci mobili". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Graticci mobili nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Transenne

In presenza della definizione "Graticci mobili", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Graticci mobili" conferma che la soluzione 'Transenne' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Transenne

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona E Empoli N Napoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Graticci mobili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Transenne' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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