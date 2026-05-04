Vi si rifugiano gli animali

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vi si rifugiano gli animali' è 'Tane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANE

Perché la soluzione è Tane? TANE è un termine che indica un luogo dove gli animali trovano rifugio e protezione. Si tratta di uno spazio dedicato alla sicurezza degli esseri viventi, spesso utilizzato per ospitare animali randagi o in difficoltà. In questi ambienti, si cura e si tutela la loro sopravvivenza, offrendo loro conforto e assistenza. La presenza di TANE rappresenta un segno di attenzione e rispetto verso le creature che necessitano di aiuto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si rifugiano gli animali". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Vi si rifugiano gli animali nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tane

In presenza della definizione "Vi si rifugiano gli animali", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si rifugiano gli animali" conferma che la soluzione 'Tane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tane

T Torino A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si rifugiano gli animali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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