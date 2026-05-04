Recriminare rodersi il fegato

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Recriminare rodersi il fegato' è 'Rosicare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSICARE

Perché la soluzione è Rosicare? Rosicare significa provare una forte insoddisfazione o frustrazione, spesso accompagnata da un senso di rabbia o rimpianto. Quando si rodersi il fegato, si sperimenta un'intensa agitazione interiore causata da pensieri negativi o rimorsi per qualcosa che si desidera o si desiderava. Questa espressione descrive un sentimento di disagio profondo che non trova facilmente sfogo, rendendo difficile mantenere la calma. La sensazione di rosicarsi il fegato è quindi strettamente collegata a un'emozione di disagio e malcontento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Recriminare rodersi il fegato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Recriminare rodersi il fegato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Rosicare

Per risolvere la definizione "Recriminare rodersi il fegato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Recriminare rodersi il fegato" conferma che la soluzione 'Rosicare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Rosicare

R Roma O Otranto S Savona I Imola C Como A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Recriminare rodersi il fegato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rosicare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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