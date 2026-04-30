Si regola nelle diete

Home / Soluzioni Cruciverba / Si regola nelle diete

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si regola nelle diete' è 'Alimentazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIMENTAZIONE

Perché la soluzione è Alimentazione? L'alimentazione si riferisce al modo in cui gli individui assumono e gestiscono il cibo quotidianamente, influenzando la salute e il benessere generale. Essa comprende le scelte alimentari, le abitudini e le preferenze che determinano il tipo di nutrienti introdotti nel corpo. Nelle diete, questa viene regolata attentamente per assicurare un equilibrio tra i vari gruppi di alimenti, evitando carenze o eccessi. Un'attenzione particolare viene posta anche alla qualità degli alimenti consumati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si regola nelle diete". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si regola nelle diete nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Alimentazione

La soluzione associata alla definizione "Si regola nelle diete" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si regola nelle diete" conferma che la soluzione 'Alimentazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Alimentazione

A Ancona L Livorno I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si regola nelle diete" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alimentazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La segue chi mangia beneSi controllano nelle dieteSi regola al polsoSi regola nella radioSi prescrivono nelle dieteSi regola con il telecomando