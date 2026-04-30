Si regola nelle diete
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Si regola nelle diete' è 'Alimentazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ALIMENTAZIONE
Perché la soluzione è Alimentazione? L'alimentazione si riferisce al modo in cui gli individui assumono e gestiscono il cibo quotidianamente, influenzando la salute e il benessere generale. Essa comprende le scelte alimentari, le abitudini e le preferenze che determinano il tipo di nutrienti introdotti nel corpo. Nelle diete, questa viene regolata attentamente per assicurare un equilibrio tra i vari gruppi di alimenti, evitando carenze o eccessi. Un'attenzione particolare viene posta anche alla qualità degli alimenti consumati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si regola nelle diete". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Si regola nelle diete nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Alimentazione
La soluzione associata alla definizione "Si regola nelle diete" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si regola nelle diete" conferma che la soluzione 'Alimentazione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Alimentazione
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si regola nelle diete" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Alimentazione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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