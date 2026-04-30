È frequentato quello delle Capannelle

Home / Soluzioni Cruciverba / È frequentato quello delle Capannelle

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È frequentato quello delle Capannelle' è 'Ippodromo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPODROMO

Perché la soluzione è Ippodromo? L'ippodromo delle Capannelle è un circuito dedicato alle corse di cavalli situato a Roma. Questo luogo è noto per le competizioni di trotto e galoppo che attirano appassionati e scommettitori da tutta Italia. La struttura offre un ambiente ideale per vivere l'emozione delle gare in un contesto storico e prestigioso. La presenza di un ippodromo di questa importanza contribuisce alla tradizione e alla cultura equina della regione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È frequentato quello delle Capannelle". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

È frequentato quello delle Capannelle nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ippodromo

Per risolvere la definizione "È frequentato quello delle Capannelle", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È frequentato quello delle Capannelle" conferma che la soluzione 'Ippodromo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ippodromo

I Imola P Padova P Padova O Otranto D Domodossola R Roma O Otranto M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È frequentato quello delle Capannelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ippodromo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un impianto per il Prix d AmériqueVi corrono i cavalliLuogo con il paddockUn frequentato sito per condividere videoUn negozio frequentato da scolariComune del Parmense con un frequentato outletQuello delle Capannelle è famosoUn quartiere di Helsinki frequentato dai turisti