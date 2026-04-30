Dispotico tirannico

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Dispotico tirannico' è 'Liberiticida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBERITICIDA

Perché la soluzione è Liberiticida? Una voce che si distingue per il suo carattere dispotico e tirannico è quella di un liberiticida, ovvero colui che compie atti di oppressione e violenza contro la libertà altrui. Questa figura si manifesta attraverso comportamenti autoritari e prepotenti, imponendo il proprio volere senza rispetto per i diritti delle persone. La presenza di un liberiticida crea un clima di paura e sottomissione, rendendo difficile il rispetto delle libertà individuali e collettive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dispotico tirannico". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Dispotico tirannico nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Liberiticida

Per risolvere la definizione "Dispotico tirannico", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dispotico tirannico" conferma che la soluzione 'Liberiticida' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Liberiticida

L Livorno I Imola B Bologna E Empoli R Roma I Imola T Torino I Imola C Como I Imola D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dispotico tirannico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Liberiticida' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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