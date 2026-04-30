Disegnato sulla pelle

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Disegnato sulla pelle' è 'Tatuato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TATUATO

Perché la soluzione è Tatuato? Un tatuato è una persona che ha deciso di decorare il proprio corpo con disegni permanenti realizzati attraverso l'inserimento di inchiostro sotto la pelle. Questi disegni possono avere significati personali, culturali o estetici, e vengono creati da artisti specializzati chiamati tatuatori. La decisione di diventare tatuato spesso rappresenta un modo di esprimere identità, ricordi o convinzioni profonde. La pelle diventa così una tela che racconta storie e emozioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Disegnato sulla pelle". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Disegnato sulla pelle nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Tatuato

Per risolvere la definizione "Disegnato sulla pelle", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Disegnato sulla pelle" conferma che la soluzione 'Tatuato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Tatuato

T Torino A Ancona T Torino U Udine A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Disegnato sulla pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tatuato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Disegnato sul vivoInciso sulla pelleNon fa star più nella pelleSpiccano sulla pelle chiaraUna borraccia di pelleMassaggio esfoliante della pelleBorraccia di pelle