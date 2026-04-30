Desiderosa cupida

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Desiderosa cupida' è 'Bramosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRAMOSA

Perché la soluzione è Bramosa? Una persona bramosa è caratterizzata da un desiderio intenso e spesso eccessivo di ottenere qualcosa, che può riguardare beni materiali, privilegi o emozioni. Questo atteggiamento evidenzia una forte aspirazione verso ciò che si desidera ardentemente, alimentata da un senso di insoddisfazione o mancanza. La bramosia si manifesta attraverso pensieri persistenti e azioni mirate a soddisfare il proprio bisogno, senza considerare spesso le conseguenze. La sua presenza può influenzare le scelte e i comportamenti di chi la prova.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Desiderosa cupida". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Desiderosa cupida nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Bramosa

La soluzione associata alla definizione "Desiderosa cupida" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Desiderosa cupida" conferma che la soluzione 'Bramosa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Bramosa

B Bologna R Roma A Ancona M Milano O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Desiderosa cupida" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Bramosa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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