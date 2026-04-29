Lo Stato USA con Tulsa

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo Stato USA con Tulsa' è 'Oklahoma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OKLAHOMA

Perché la soluzione è Oklahoma? Oklahoma è uno Stato degli Stati Uniti situato nella regione del Midwest e del Sud. La sua capitale è Oklahoma City, ma Tulsa è una delle città più importanti e conosciute per la sua storia e il suo ruolo economico. La regione è caratterizzata da vaste pianure, ricca di risorse naturali e di un patrimonio culturale diversificato. Oklahoma fu ammessa nell’Unione nel 1907 e oggi è nota per la sua musica, la cucina e la forte identità regionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo Stato USA con Tulsa". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo Stato USA con Tulsa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Oklahoma

La definizione "Lo Stato USA con Tulsa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo Stato USA con Tulsa" conferma che la soluzione 'Oklahoma' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Oklahoma

O Otranto K Kappa L Livorno A Ancona H Hotel O Otranto M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo Stato USA con Tulsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oklahoma' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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