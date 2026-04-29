Piacciono ai golosi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piacciono ai golosi' è 'Dolciumi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLCIUMI

Perché la soluzione è Dolciumi? I dolciumi sono prodotti che soddisfano il palato dei golosi grazie alla loro dolcezza e varietà. Spesso sono preparati con zuccheri, cioccolato, caramello o frutta, offrendo un piacere immediato e irresistibile. Sono presenti in molte occasioni conviviali e rappresentano un modo per coccolarsi o festeggiare. La loro presenza è costante nelle dispense di chi ama assaporare piccole delizie. I dolciumi sono un vero conforto per chi apprezza i sapori zuccherati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piacciono ai golosi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Piacciono ai golosi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Dolciumi

La definizione "Piacciono ai golosi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piacciono ai golosi" conferma che la soluzione 'Dolciumi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Dolciumi

D Domodossola O Otranto L Livorno C Como I Imola U Udine M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piacciono ai golosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Dolciumi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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