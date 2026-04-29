Mesto accorato

Home / Soluzioni Cruciverba / Mesto accorato

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mesto accorato' è 'Afflitto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AFFLITTO

Perché la soluzione è Afflitto? Un afflitto è una persona che prova un dolore intenso e profondo a causa di eventi spiacevoli o perdite. La sua espressione spesso rivela un sentimento di tristezza e sofferenza che si manifesta attraverso parole, sguardi o atteggiamenti. La sensazione di essere afflitto può derivare da situazioni di dolore emotivo, perdita o delusione, e si manifesta con un senso di smarrimento e vulnerabilità. La presenza di un afflitto spesso suscita empatia e comprensione negli altri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mesto accorato". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Mesto accorato nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Afflitto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mesto accorato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mesto accorato" conferma che la soluzione 'Afflitto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Afflitto

A Ancona F Firenze F Firenze L Livorno I Imola T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mesto accorato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Afflitto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Colpito da una grave condizioneOpere dal mesto testoAfflitto mestoMesto e nostalgicoMesto sconsolatoCanto mesto