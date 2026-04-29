Abominevole scellerato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abominevole scellerato' è 'Nefando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NEFANDO

Perché la soluzione è Nefando? La parola NEFANDO si riferisce a qualcosa che suscita forte ripugnanza e disgusto, caratterizzata da un carattere estremamente riprovevole. Essa descrive azioni o comportamenti che sono moralmente ripugnanti e sgradevoli, suscitando immedemente disapprovazione e orrore. Un evento nefando si distingue per la sua brutalità e per la natura profondamente disgustosa, lasciando un’impressione di condanna e sdegno. La sua connotazione negativa evidenzia quanto siano inaccettabili certi atti nella società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abominevole scellerato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Abominevole scellerato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Nefando

Quando la definizione "Abominevole scellerato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abominevole scellerato" conferma che la soluzione 'Nefando' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Nefando

N Napoli E Empoli F Firenze A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abominevole scellerato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nefando' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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