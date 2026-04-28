Si utilizza per fare i toast

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si utilizza per fare i toast' è 'Tostapane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOSTAPANE

Perché la soluzione è Tostapane? Il TOSTAPANE è un elettrodomestico che permette di preparare facilmente i toast, ovvero fette di pane riscaldate e dorate. Utilizzando resistenze elettriche, il calore viene distribuito uniformemente su ogni lato della fetta, rendendola croccante e calda in pochi minuti. Questo apparecchio è spesso dotato di un vassoio per raccogliere briciole e di un pulsante di avvio. Il TOSTAPANE rappresenta un elemento indispensabile nelle cucine moderne per una colazione veloce e gustosa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si utilizza per fare i toast". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Si utilizza per fare i toast nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tostapane

Se la definizione "Si utilizza per fare i toast" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si utilizza per fare i toast" conferma che la soluzione 'Tostapane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tostapane

T Torino O Otranto S Savona T Torino A Ancona P Padova A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si utilizza per fare i toast" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tostapane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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