Un piccolo corridoio

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un piccolo corridoio' è 'Andito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ANDITO

Perché la soluzione è Andito? Un andito è uno spazio stretto e breve che collega diverse stanze o ambienti di un edificio. Solitamente si trova tra ingressi, camere o altri locali, permettendo un passaggio comodo e funzionale. La sua funzione principale è quella di facilitare la circolazione interna senza occupare troppo spazio. La sua lunghezza e larghezza sono generalmente limitate, e spesso si trova in case, uffici o edifici pubblici. L'andito rappresenta un elemento essenziale per la distribuzione degli ambienti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo corridoio". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un piccolo corridoio nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Andito

In presenza della definizione "Un piccolo corridoio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo corridoio" conferma che la soluzione 'Andito' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Andito

A Ancona N Napoli D Domodossola I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo corridoio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Andito' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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