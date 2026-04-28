Rendono grama l esistenza

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rendono grama l esistenza' è 'Rinunce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RINUNCE

Perché la soluzione è Rinunce? Le rinunce sono atti volontari di abbandono o rinnegamento di qualcosa a cui si tiene, spesso per motivi morali o pratici. Esse rendono grama l’esistenza perché privano l’individuo di opportunità, piaceri o diritti, creando un senso di perdita e insoddisfazione. Quando si rinuncia a qualcosa di importante, si sperimenta un vuoto che può influenzare profondamente il benessere emotivo. La rinuncia, quindi, si collega strettamente alla condizione di amarezza o tristezza che può caratterizzare la vita quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rendono grama l esistenza". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Rendono grama l esistenza nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rinunce

Quando la definizione "Rendono grama l esistenza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rendono grama l esistenza" conferma che la soluzione 'Rinunce' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rinunce

R Roma I Imola N Napoli U Udine N Napoli C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rendono grama l esistenza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rinunce' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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