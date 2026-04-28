Derubano con violenza e inganno

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Derubano con violenza e inganno' è 'Depredatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEPREDATORI

Perché la soluzione è Depredatori? I depredatori sono individui che, attraverso atti di violenza e inganno, sottraggono beni o risorse ad altri. La loro azione si caratterizza per la brutalità e la capacità di ingannare le vittime, approfittando della loro vulnerabilità. Questi soggetti spesso operano in modo clandestino, creando un senso di insicurezza nella comunità. La presenza di depredatori rappresenta una minaccia concreta alla tranquillità sociale e alla sicurezza dei cittadini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Derubano con violenza e inganno". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Derubano con violenza e inganno nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Depredatori

Quando la definizione "Derubano con violenza e inganno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Derubano con violenza e inganno" conferma che la soluzione 'Depredatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Depredatori

D Domodossola E Empoli P Padova R Roma E Empoli D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Derubano con violenza e inganno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Depredatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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