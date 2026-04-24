Racconti evangelici

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Racconti evangelici' è 'Parabole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARABOLE

Perché la soluzione è Parabole? Le parabole sono narrazioni brevi e simboliche utilizzate nei racconti evangelici per trasmettere insegnamenti morali e spirituali. Attraverso storie semplici e coinvolgenti, esse illustrano principi di bontà, perdono e fede, facilitando la comprensione di concetti complessi. Le parabole coinvolgono spesso personaggi e situazioni quotidiane, rendendo più accessibile il messaggio religioso. Sono uno strumento efficace per comunicare verità profonde in modo immediato e memorabile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Racconti evangelici". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Racconti evangelici nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Parabole

La definizione "Racconti evangelici" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Racconti evangelici" conferma che la soluzione 'Parabole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parabole

P Padova A Ancona R Roma A Ancona B Bologna O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Racconti evangelici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parabole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Racconti edificantiLe storie morali raccontate da GesùStorie morali satellitariRaccolta di racconti di James JoyceSi fa ai racconti di chi esageraLo sono i racconti degli antichi deiQuello di Napoli è un libro di racconti di MarottaRaccolta di racconti di Stephen King del 1985