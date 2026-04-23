Prevedere predire
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Prevedere predire' è 'Preconizzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PRECONIZZARE
Perché la soluzione è Preconizzare? Preconizzare significa formulare una previsione o un'ipotesi su eventi futuri, basandosi su dati e osservazioni attuali. Questa attività implica un processo di analisi che tenta di anticipare sviluppi o risultati possibili, offrendo così una guida per decisioni o strategie. Attraverso il preconizzare, si cerca di individuare scenari plausibili, contribuendo a pianificare azioni adeguate. La capacità di preconizzare è fondamentale in molte discipline, dall'economia alla meteorologia, per prepararsi al meglio alle eventualità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prevedere predire". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Prevedere predire nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Preconizzare
In presenza della definizione "Prevedere predire", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prevedere predire" conferma che la soluzione 'Preconizzare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Preconizzare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prevedere predire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Preconizzare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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