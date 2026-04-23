Prevedere predire

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Prevedere predire' è 'Preconizzare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRECONIZZARE

Perché la soluzione è Preconizzare? Preconizzare significa formulare una previsione o un'ipotesi su eventi futuri, basandosi su dati e osservazioni attuali. Questa attività implica un processo di analisi che tenta di anticipare sviluppi o risultati possibili, offrendo così una guida per decisioni o strategie. Attraverso il preconizzare, si cerca di individuare scenari plausibili, contribuendo a pianificare azioni adeguate. La capacità di preconizzare è fondamentale in molte discipline, dall'economia alla meteorologia, per prepararsi al meglio alle eventualità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prevedere predire". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Prevedere predire nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Preconizzare

In presenza della definizione "Prevedere predire", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prevedere predire" conferma che la soluzione 'Preconizzare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Preconizzare

P Padova R Roma E Empoli C Como O Otranto N Napoli I Imola Z Zara Z Zara A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prevedere predire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Preconizzare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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