Insetti come le locuste

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Insetti come le locuste' è 'Acridoidei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACRIDOIDEI

Perché la soluzione è Acridoidei? Gli acridoidei sono insetti appartenenti all'ordine degli ortotteri, caratterizzati da corpi allungati e zampe posteriori robuste adattate al salto. Questi insetti, comunemente noti come locuste, sono noti per la loro capacità di muoversi rapidamente e per le frequenti migrazioni di grandi sciami che possono danneggiare coltivazioni agricole. La loro presenza è spesso associata a fenomeni di grande impatto ambientale ed economico. La loro classificazione e comportamento sono studiati approfonditamente per comprendere meglio la loro ecologia e gestione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Insetti come le locuste". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Insetti come le locuste nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Acridoidei

Per risolvere la definizione "Insetti come le locuste", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Insetti come le locuste" conferma che la soluzione 'Acridoidei' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Acridoidei

A Ancona C Como R Roma I Imola D Domodossola O Otranto I Imola D Domodossola E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Insetti come le locuste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acridoidei' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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