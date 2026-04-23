Gli abitanti di Lubiana

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli abitanti di Lubiana' è 'Sloveni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLOVENI

Perché la soluzione è Sloveni? Gli abitanti di Lubiana sono conosciuti come Sloveni. Questa popolazione deriva da un popolo indoeuropeo che si insediò nell'area durante il primo millennio, portando con sé una lingua e una cultura distintive. I Sloveni hanno mantenuto vive le tradizioni e le usanze nel corso dei secoli, contribuendo allo sviluppo della regione. La loro identità si riflette nella lingua, nelle feste e nelle pratiche sociali, rappresentando un elemento fondamentale della storia locale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli abitanti di Lubiana". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Gli abitanti di Lubiana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sloveni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gli abitanti di Lubiana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli abitanti di Lubiana" conferma che la soluzione 'Sloveni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sloveni

S Savona L Livorno O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli abitanti di Lubiana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sloveni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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