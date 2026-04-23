Compose le due sonate Waldstein e Hammerklavier

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SOLUZIONE: BEETHOVEN

Perché la soluzione è Beethoven? Beethoven, compositore tedesco del tardo classicismo e primo romantico, è noto per aver scritto le sonate Waldstein e Hammerklavier. Queste composizioni rappresentano due tra le sue opere più significative per il pianoforte, evidenziando la sua capacità di combinare tecnica e profondità emotiva. La sonata Waldstein si distingue per il suo carattere energico e la forma innovativa, mentre la Hammerklavier si distingue per la complessità e la profondità espressiva. Entrambe riflettono la maestria e l'evoluzione stilistica di Beethoven.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Compose le due sonate Waldstein e Hammerklavier". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Compose le due sonate Waldstein e Hammerklavier nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Beethoven

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Le 9 lettere della soluzione Beethoven

B Bologna E Empoli E Empoli T Torino H Hotel O Otranto V Venezia E Empoli N Napoli

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