Avvitamenti su se stessi
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Avvitamenti su se stessi' è 'Contorsioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CONTORSIONI
Perché la soluzione è Contorsioni? Le contorsioni sono movimenti che coinvolgono avvitamenti su se stessi, portando il corpo a piegarsi e torcersi in modo complesso e spesso sorprendente. Questi esercizi richiedono grande flessibilità e controllo muscolare, permettendo a chi le esegue di assumere posizioni insolite e estese. Le contorsioni sono spesso praticate in spettacoli circensi o in discipline sportive che richiedono agilità estrema. La capacità di eseguire tali movimenti evidenzia una notevole padronanza del corpo e una buona preparazione fisica.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avvitamenti su se stessi". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Avvitamenti su se stessi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contorsioni
Questa pagina è dedicata alla definizione "Avvitamenti su se stessi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avvitamenti su se stessi" conferma che la soluzione 'Contorsioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Contorsioni
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avvitamenti su se stessi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contorsioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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