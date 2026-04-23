Avvitamenti su se stessi

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Avvitamenti su se stessi' è 'Contorsioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONTORSIONI

Perché la soluzione è Contorsioni? Le contorsioni sono movimenti che coinvolgono avvitamenti su se stessi, portando il corpo a piegarsi e torcersi in modo complesso e spesso sorprendente. Questi esercizi richiedono grande flessibilità e controllo muscolare, permettendo a chi le esegue di assumere posizioni insolite e estese. Le contorsioni sono spesso praticate in spettacoli circensi o in discipline sportive che richiedono agilità estrema. La capacità di eseguire tali movimenti evidenzia una notevole padronanza del corpo e una buona preparazione fisica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avvitamenti su se stessi". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Avvitamenti su se stessi nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Contorsioni

Questa pagina è dedicata alla definizione "Avvitamenti su se stessi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avvitamenti su se stessi" conferma che la soluzione 'Contorsioni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Contorsioni

C Como O Otranto N Napoli T Torino O Otranto R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avvitamenti su se stessi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Contorsioni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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