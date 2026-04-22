Fa vincere meno della cinquina

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa vincere meno della cinquina' è 'Quaterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUATERNA

Perché la soluzione è Quaterna? La quaterna rappresenta una scommessa in cui si devono indovinare quattro numeri estratti, offrendo una vincita inferiore rispetto alla cinquina. Questa tipologia di giocata si differenzia per il numero di numeri scelti, risultando meno remunerativa ma comunque apprezzata da chi preferisce rischi contenuti. La quaterna richiede attenzione e strategia nel selezionare i numeri, poiché le possibilità di vittoria sono più basse rispetto a giochi con quote più alte. È una scelta popolare tra gli appassionati di lotterie e scommesse.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa vincere meno della cinquina". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fa vincere meno della cinquina nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Quaterna

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fa vincere meno della cinquina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa vincere meno della cinquina" conferma che la soluzione 'Quaterna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Quaterna

Q Quarto U Udine A Ancona T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa vincere meno della cinquina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quaterna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un buon colpo al LottoUn ottima combinazione al LottoIl terzo premio della tombolaFa vincere in volataIl tubo di cui chi fa snorkeling non può fare a menoSe è bruciante fa vincereFa vincere una frazione della gara di tennisFa vincere anche con il tre