Propagato divulgato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Propagato divulgato' è 'Diffuso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIFFUSO

Perché la soluzione è Diffuso? La parola DIFFUSO si riferisce a qualcosa che si estende o si sparge in modo ampio e capillare. Quando un messaggio, un'idea o un'informazione è considerata diffusa, significa che è stato propagato in vari contesti e raggiunge molte persone. Questa diffusione può avvenire attraverso diversi mezzi, come i media, il passaparola o le reti sociali. La capacità di essere diffuso rende un fenomeno o un'informazione particolarmente influente e conosciuta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Propagato divulgato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Propagato divulgato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Diffuso

La soluzione associata alla definizione "Propagato divulgato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Propagato divulgato" conferma che la soluzione 'Diffuso' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Diffuso

D Domodossola I Imola F Firenze F Firenze U Udine S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Propagato divulgato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diffuso' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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