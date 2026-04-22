Gli artisti come Fontana

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli artisti come Fontana

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gli artisti come Fontana' è 'Spazialisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPAZIALISTI

Perché la soluzione è Spazialisti? Gli artisti come Fontana sono spesso considerati spazialisti perché si concentrano sull'esplorazione degli spazi e sulla manipolazione delle dimensioni attraverso le loro opere. La loro creatività si manifesta nell'uso innovativo di materiali e forme, trasformando ambienti e superfici in esperienze visive e tattili. La loro attenzione ai dettagli spaziali permette di sfidare le convenzioni tradizionali dell'arte, portando a un nuovo modo di percepire e interagire con gli spazi circostanti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gli artisti come Fontana". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Gli artisti come Fontana nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Spazialisti

Se la definizione "Gli artisti come Fontana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gli artisti come Fontana" conferma che la soluzione 'Spazialisti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Spazialisti

S Savona P Padova A Ancona Z Zara I Imola A Ancona L Livorno I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gli artisti come Fontana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Spazialisti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La Ekberg del bagno dentro la Fontana di TreviUno spettacolo in cui gli artisti lavorano dietro a un telone retroilluminatoLa fontana di Roma ne La dolce vitaOmaggi a grandi artistiIl presidente della regione Lombardia Fontana