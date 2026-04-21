Si dice di festa in cui si sbadiglia

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si dice di festa in cui si sbadiglia' è 'Mortorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MORTORIO

Perché la soluzione è Mortorio? Il mortorio è una manifestazione di festa caratterizzata da un’atmosfera di monotonia e noia, spesso accompagnata da un senso di stanchezza che induce a sbadigliare. Questa celebrazione si distingue per la mancanza di vivacità e di entusiasmo, creando una sensazione di vuoto e inattività tra i partecipanti. La parola stessa suggerisce un momento di inattività forzata, dove l’energia si affievolisce e si tende a perdere interesse. Un esempio di questa festa si può riscontrare in eventi con poca partecipazione e scarsa dinamica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si dice di festa in cui si sbadiglia". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Si dice di festa in cui si sbadiglia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Mortorio

Per risolvere la definizione "Si dice di festa in cui si sbadiglia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si dice di festa in cui si sbadiglia" conferma che la soluzione 'Mortorio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Mortorio

M Milano O Otranto R Roma T Torino O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si dice di festa in cui si sbadiglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Mortorio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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