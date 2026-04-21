Un mistero cattolico
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SOLUZIONE: TRINITÀ
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Perché la soluzione è Trinità? La Trinità è un mistero cattolico che descrive la presenza di un unico Dio in tre persone distinte: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa realtà difficile da comprendere pienamente riflette la natura divina e la comunione tra le tre persone divine. La Trinità evidenzia l'unità e la pluralità all’interno di Dio, rivelando un principio fondamentale della fede cristiana. La sua complessità ha suscitato molte riflessioni teologiche e spirituali nel corso dei secoli.
Un mistero cattolico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Trinità
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Un mistero cattolico
- Risposta: TRINITÀ
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: T______
- Inizia con: T
- Finisce con: À
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Trinità' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un mistero cattolico". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Con mistero: Comunicare un segreto o un mistero
Con cattolico: Relativa a tutto il mondo cattolico