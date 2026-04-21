Discontinua irregolare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Discontinua irregolare' è 'Saltuaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SALTUARIA

Perché la soluzione è Saltuaria? Una voce saltuaria si caratterizza per la sua natura discontinua e irregolare, manifestandosi in modo non continuo e con variazioni improvvise. Questa caratteristica si riscontra spesso in segnali o suoni che non seguono un ritmo costante, presentando pause o cambiamenti improvvisi di intensità. La presenza di una voce saltuaria può indicare condizioni particolari o anomalie, richiedendo un'analisi accurata per comprendere le cause e le implicazioni di questa irregolarità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Discontinua irregolare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Discontinua irregolare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Saltuaria

Quando la definizione "Discontinua irregolare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Discontinua irregolare" conferma che la soluzione 'Saltuaria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Saltuaria

S Savona A Ancona L Livorno T Torino U Udine A Ancona R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Discontinua irregolare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Saltuaria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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