Corpo di forma sferica

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Corpo di forma sferica' è 'Globo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GLOBO

Perché la soluzione è Globo? Un globo è un oggetto di forma sferica, caratterizzato da una superficie rotonda e uniforme che racchiude uno spazio interno. La sua forma permette una distribuzione equilibrata delle sue parti, rendendolo facilmente riconoscibile e distintivo rispetto ad altri corpi con geometrie diverse. I globi sono spesso utilizzati come rappresentazioni tridimensionali di pianeti o come oggetti decorativi. La loro forma sferica si collega strettamente alla definizione di un corpo con superficie curva e simmetrica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corpo di forma sferica". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Corpo di forma sferica nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Globo

La soluzione associata alla definizione "Corpo di forma sferica" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corpo di forma sferica" conferma che la soluzione 'Globo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Globo

G Genova L Livorno O Otranto B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corpo di forma sferica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Globo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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