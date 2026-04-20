Un piccolo buco

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un piccolo buco' è 'Forellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORELLINO

Perché la soluzione è Forellino? Un forellino è un'apertura molto piccola, di dimensioni ridotte, che si forma in vari materiali o superfici. Spesso si tratta di un foro praticato intenzionalmente o derivante da usura o danni accidentali. Questi piccoli fori possono essere presenti in tessuti, legno, metallo o altri materiali, e servono per diverse funzioni come il passaggio di fili, viti o semplicemente come risultato di un processo naturale. La presenza di un forellino modifica la superficie interessata e ne altera le caratteristiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un piccolo buco". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Un piccolo buco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Forellino

Se la definizione "Un piccolo buco" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un piccolo buco" conferma che la soluzione 'Forellino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Forellino

F Firenze O Otranto R Roma E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un piccolo buco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Forellino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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