Prodotti che non funzionano perfettamente

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prodotti che non funzionano perfettamente' è 'Difettosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIFETTOSI

Perché la soluzione è Difettosi? I prodotti difettosi sono quegli oggetti che presentano problemi o malfunzionamenti rispetto alle aspettative di qualità e funzionalità stabilite. Questi articoli, spesso, non svolgono correttamente le loro funzioni o presentano difetti estetici e strutturali, rendendo difficile o impossibile il loro utilizzo ottimale. La presenza di prodotti difettosi può generare insoddisfazione nel cliente e richiedere interventi di riparazione o sostituzione. La gestione di questi articoli è fondamentale per mantenere standard elevati di qualità e fiducia nel mercato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Prodotti che non funzionano perfettamente". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Prodotti che non funzionano perfettamente nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Difettosi

In presenza della definizione "Prodotti che non funzionano perfettamente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Prodotti che non funzionano perfettamente" conferma che la soluzione 'Difettosi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Difettosi

D Domodossola I Imola F Firenze E Empoli T Torino T Torino O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Prodotti che non funzionano perfettamente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Difettosi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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