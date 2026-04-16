Fregi senza la prima

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Fregi senza la prima' è 'Regi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGI

Perché la soluzione è Regi? La voce REGI si riferisce a decorazioni o ornamenti che arricchiscono un elemento architettonico o artistico, senza considerare la prima parte del termine. Questi fregi sono elementi decorativi che migliorano l'estetica di un edificio o di un'opera d'arte, conferendo eleganza e raffinatezza. La presenza di REGI valorizza le strutture, rendendole più appariscenti e significative dal punto di vista estetico. La comprensione di questa voce permette di apprezzare i dettagli ornamentali presenti nelle opere decorative.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fregi senza la prima". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fregi senza la prima nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Regi

Quando la definizione "Fregi senza la prima" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fregi senza la prima" conferma che la soluzione 'Regi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Regi

R Roma E Empoli G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fregi senza la prima" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Regi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Propri dei sovraniRelativi a un monarcaSi può dire per realiTua senza la primaPoi senza la primaSi pianta senza fare prima il bucoScagli la prima chi è senza peccatoStermina senza la prima