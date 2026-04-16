Densa e appiccicosa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Densa e appiccicosa' è 'Vischiosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VISCHIOSA

Perché la soluzione è Vischiosa? La parola vischiosa descrive una sostanza che si presenta densa e appiccicosa, caratterizzata da una consistenza viscosa che tende ad aderire alle superfici e a creare una pellicola adesiva. Questo aggettivo si riferisce a materiali o fluidi che, a causa della loro natura, risultano difficili da staccare o manipolare, suscitando spesso una sensazione di appiccicosità e di viscosità. La qualità vischiosa è tipica di alcune sostanze naturali e chimiche, che si distinguono per questa particolare caratteristica tattile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Densa e appiccicosa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Densa e appiccicosa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vischiosa

Per risolvere la definizione "Densa e appiccicosa", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Densa e appiccicosa" conferma che la soluzione 'Vischiosa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Vischiosa

V Venezia I Imola S Savona C Como H Hotel I Imola O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Densa e appiccicosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vischiosa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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