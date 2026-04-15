Uscire dai limiti stabiliti

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uscire dai limiti stabiliti' è 'Sconfinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCONFINARE

Perché la soluzione è Sconfinare? Il concetto di sconfinare si riferisce al gesto di oltrepassare i confini o i limiti stabiliti, siano essi geografici, morali o sociali. Quando si sconfinare, si attraversano le barriere imposte, entrando in territori o ambiti che non appartengono più alla propria area di competenza o responsabilità. Questa azione può essere sia fisica che figurata, indicando un'invasione di spazi altrui o una trasgressione delle regole. Lo sconfinare è spesso associato a situazioni di rischio o di limite superato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uscire dai limiti stabiliti". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Uscire dai limiti stabiliti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sconfinare

La soluzione associata alla definizione "Uscire dai limiti stabiliti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uscire dai limiti stabiliti" conferma che la soluzione 'Sconfinare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sconfinare

S Savona C Como O Otranto N Napoli F Firenze I Imola N Napoli A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uscire dai limiti stabiliti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sconfinare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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