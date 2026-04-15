Uscire dai limiti stabiliti
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Uscire dai limiti stabiliti' è 'Sconfinare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCONFINARE
Perché la soluzione è Sconfinare? Il concetto di sconfinare si riferisce al gesto di oltrepassare i confini o i limiti stabiliti, siano essi geografici, morali o sociali. Quando si sconfinare, si attraversano le barriere imposte, entrando in territori o ambiti che non appartengono più alla propria area di competenza o responsabilità. Questa azione può essere sia fisica che figurata, indicando un'invasione di spazi altrui o una trasgressione delle regole. Lo sconfinare è spesso associato a situazioni di rischio o di limite superato.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uscire dai limiti stabiliti". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Uscire dai limiti stabiliti nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sconfinare
La soluzione associata alla definizione "Uscire dai limiti stabiliti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uscire dai limiti stabiliti" conferma che la soluzione 'Sconfinare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Sconfinare
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uscire dai limiti stabiliti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sconfinare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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