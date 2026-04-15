La strada statale N. 9

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La strada statale N. 9' è 'Via Emilia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIA EMILIA

Perché la soluzione è Via Emilia? La via Emilia è una strada statale di grande importanza storica e strategica in Italia, che collega le città di Piacenza e Rimini, attraversando la pianura padana. Questa arteria ha origini romane e rappresenta un collegamento fondamentale tra nord e sud del paese, facilitando il trasporto di persone e merci. La via Emilia attraversa diverse zone agricole e cittadine, contribuendo allo sviluppo economico e culturale delle aree che attraversa. La sua presenza ha influenzato la crescita delle comunità lungo il percorso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La strada statale N. 9". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La strada statale N. 9 nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Via Emilia

Questa pagina è dedicata alla definizione "La strada statale N. 9" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La strada statale N. 9" conferma che la soluzione 'Via Emilia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Via Emilia

V Venezia I Imola A Ancona E Empoli M Milano I Imola L Livorno I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La strada statale N. 9" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Via Emilia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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