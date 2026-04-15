Per ottenerlo si deve ridurre la lunghezza

Vito Manzione | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Per ottenerlo si deve ridurre la lunghezza' è 'Accorciamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACCORCIAMENTO

Perché la soluzione è Accorciamento? L'acciaccamento rappresenta un processo attraverso il quale si riduce la lunghezza di un oggetto o di un elemento, spesso per adattarlo a determinate esigenze o per facilitarne il trasporto. Questa operazione può essere applicata a vari materiali come tessuti, metalli o plastica, e comporta l'eliminazione di parti superflue o l'uso di strumenti specifici per accorciare. La funzione principale di questa pratica è rendere più compatto o funzionale l'oggetto, mantenendo comunque la sua utilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per ottenerlo si deve ridurre la lunghezza". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Per ottenerlo si deve ridurre la lunghezza nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Accorciamento

La definizione "Per ottenerlo si deve ridurre la lunghezza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per ottenerlo si deve ridurre la lunghezza" conferma che la soluzione 'Accorciamento' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Accorciamento

A Ancona
C Como
C Como
O Otranto
R Roma
C Como
I Imola
A Ancona
M Milano
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per ottenerlo si deve ridurre la lunghezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Accorciamento' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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