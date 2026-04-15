Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino' è 'Pio Sesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIO SESTO

Perché la soluzione è Pio Sesto? Più volte ricordato per il suo impegno nella tutela della natura e nel miglioramento delle condizioni di vita, Pio Sesto si distinse anche per aver avviato importanti interventi di bonifica dell’Agro Pontino. La sua opera contribuì a trasformare vaste zone paludose in terre fertili, favorendo lo sviluppo agricolo e migliorando la salute delle comunità locali. La sua dedizione e visione nel settore ambientale lasciarono un’impronta significativa nel territorio, dimostrando un grande senso di responsabilità verso la collettività.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pio Sesto

La definizione "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino" conferma che la soluzione 'Pio Sesto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pio Sesto

P Padova I Imola O Otranto S Savona E Empoli S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pio Sesto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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