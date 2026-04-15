Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino' è 'Pio Sesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PIO SESTO
Perché la soluzione è Pio Sesto? Più volte ricordato per il suo impegno nella tutela della natura e nel miglioramento delle condizioni di vita, Pio Sesto si distinse anche per aver avviato importanti interventi di bonifica dell’Agro Pontino. La sua opera contribuì a trasformare vaste zone paludose in terre fertili, favorendo lo sviluppo agricolo e migliorando la salute delle comunità locali. La sua dedizione e visione nel settore ambientale lasciarono un’impronta significativa nel territorio, dimostrando un grande senso di responsabilità verso la collettività.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pio Sesto
La definizione "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino" conferma che la soluzione 'Pio Sesto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Pio Sesto
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Papa che avviò la bonifica dell Agro Pontino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pio Sesto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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