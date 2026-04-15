Un memorabile periodo storico

Home / Soluzioni Cruciverba / Un memorabile periodo storico

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un memorabile periodo storico' è 'Epoca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EPOCA

Perché la soluzione è Epoca? L'EPOCA rappresenta un segmento di tempo caratterizzato da eventi, usanze e sviluppi culturali distintivi che ne definiscono l'identità. Questo termine permette di collocare un insieme di avvenimenti in un contesto cronologico preciso, contribuendo a comprendere le trasformazioni sociali e politiche avvenute nel corso della storia. Attraverso l'analisi di un'EPOCA si può comprendere come le società si siano evolute, quali sfide abbiano affrontato e quali innovazioni abbiano plasmato il passato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un memorabile periodo storico". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un memorabile periodo storico nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Epoca

La definizione "Un memorabile periodo storico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un memorabile periodo storico" conferma che la soluzione 'Epoca' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Epoca

E Empoli P Padova O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un memorabile periodo storico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Epoca' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una parentesi storicaÈ un periodo memorabileLa bella del novantenneStorico periodo di tempoPeriodo storicoStorico memorabilePeriodo storico o geologicoPeriodo storico tra il 1919 e il 1920: Rosso