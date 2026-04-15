Grande città dell Amazzonia

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande città dell Amazzonia' è 'Manaus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANAUS

Perché la soluzione è Manaus? Manaus rappresenta una delle città più grandi dell'Amazzonia, situata nel cuore della regione. Con una popolazione significativa, questa metropoli è un importante centro economico, culturale e industriale, grazie anche alla presenza di numerose industrie e porti fluviali. La sua posizione strategica lungo il Rio delle Amazzoni favorisce lo sviluppo commerciale e il collegamento con altre aree. Manaus si distingue anche per il patrimonio storico e naturale, diventando un punto di riferimento nell'area amazzonica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grande città dell Amazzonia". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Grande città dell Amazzonia nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Manaus

In presenza della definizione "Grande città dell Amazzonia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grande città dell Amazzonia" conferma che la soluzione 'Manaus' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Manaus

M Milano A Ancona N Napoli A Ancona U Udine S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grande città dell Amazzonia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Manaus' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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