Il gioco di carte con il settebello e la primiera

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il gioco di carte con il settebello e la primiera' è 'Scopa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCOPA

Perché la soluzione è Scopa? La scopa è un popolare gioco di carte italiano che coinvolge abilità e strategia. Si gioca con un mazzo di carte italiane e l'obiettivo principale è raccogliere il maggior numero di carte possibile, usando alcune mosse specifiche. Tra queste, la presa con il settebello e la primiera sono fondamentali per ottenere punti e vantaggi sul o sulla avversaria. La scopa richiede attenzione, intuito e calma, risultando divertente e coinvolgente per molte persone. È uno dei giochi più diffusi in Italia, apprezzato in famiglia e tra amici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il gioco di carte con il settebello e la primiera". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il gioco di carte con il settebello e la primiera nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scopa

Per risolvere la definizione "Il gioco di carte con il settebello e la primiera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il gioco di carte con il settebello e la primiera" conferma che la soluzione 'Scopa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scopa

S Savona C Como O Otranto P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il gioco di carte con il settebello e la primiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scopa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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