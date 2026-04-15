Così si sente chi è fiacco

Home / Soluzioni Cruciverba / Così si sente chi è fiacco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Così si sente chi è fiacco' è 'Sottotono'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTOTONO

Perché la soluzione è Sottotono? Chi si sente fiacco spesso manifesta questa condizione attraverso un tono di voce basso e morbido, che riflette la sua mancanza di energia e vitalità. Il sottotono, infatti, si distingue per la sua tonalità calma e attenuata, che trasmette uno stato di affaticamento o debolezza. Questa qualità vocale si associa a sensazioni di stanchezza, rendendo evidente il suo stato di salute o di energia. La percezione di una voce con sottotono è immediatamente collegata a una condizione di affaticamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Così si sente chi è fiacco". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Così si sente chi è fiacco nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Sottotono

In presenza della definizione "Così si sente chi è fiacco", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Così si sente chi è fiacco" conferma che la soluzione 'Sottotono' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sottotono

S Savona O Otranto T Torino T Torino O Otranto T Torino O Otranto N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Così si sente chi è fiacco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sottotono' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gruppo hip hop di Big Fish e TormentoStanco e demotivatoIn modo dimessoCosì si sente chi non è in formaCosì si sente chi ha dormito beneCosì si sente il disperatoCosì si sente la disperataCosì si sente l umiliato