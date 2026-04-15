È chiuso da uno steccato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È chiuso da uno steccato' è 'Recinto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RECINTO

Perché la soluzione è Recinto? Un recinto è uno spazio delimitato da una recinzione, uno steccato o un altro elemento che ne definisce i confini. Questa struttura serve a proteggere o contenere animali, persone o oggetti, creando un confine sicuro e visibile. La recinzione può essere fatta di legno, ferro, rete o altri materiali, adattandosi alle esigenze specifiche dell’area. La presenza di un recinto garantisce una delimitazione chiara e duratura di un’area, assicurando controllo e sicurezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È chiuso da uno steccato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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È chiuso da uno steccato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Recinto

Questa pagina è dedicata alla definizione "È chiuso da uno steccato" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È chiuso da uno steccato" conferma che la soluzione 'Recinto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Recinto

R Roma E Empoli C Como I Imola N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È chiuso da uno steccato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Recinto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ha lo steccato intornoPuò chiudere un areaLo è il corralSi vizia al chiusoGruppo molto chiusoHanno lo steccato tutt intornoChiuso a tenuta perfettadi corrente = circuito chiuso