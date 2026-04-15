Aver le ali ai piedi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Aver le ali ai piedi' è 'Correre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORRERE

Perché la soluzione è Correre? Aver le ali ai piedi significa sentirsi leggeri e pieni di energia, come se si potesse volare durante l’attività di movimentarsi velocemente. Questa espressione si collega strettamente al gesto di correre, un movimento rapido e fluidamente sostenuto che trasmette una sensazione di libertà e spinta irresistibile. Quando si corre con entusiasmo, si percepisce questa sensazione di leggerezza simile a quella di avere le ali, rendendo il gesto ancora più piacevole e coinvolgente.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Aver le ali ai piedi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Aver le ali ai piedi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Correre

La soluzione associata alla definizione "Aver le ali ai piedi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Aver le ali ai piedi" conferma che la soluzione 'Correre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Correre

C Como O Otranto R Roma R Roma E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Aver le ali ai piedi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Correre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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